Ранен еще один армянский военнослужащий – Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, 29 июля около 8:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы.
Произошла непродолжительная перестрелка, после действий армянских военнослужащий огонь противника был подавлен, говорится в сообщении.
Как сообщили из Минобороны, «в результате провокаций 29 июля один военнослужащий ВС РА получил огнестрельное ранение».
Отмечается, что по состоянию на 09:30 ситуация спокойная.
Ранее сегодня Минобороны Армении сообщало о перестрелке в ночные часы на том же участке границы, также обвинив Азербайджан в нарушении достигнутого накануне при российском посредничестве соглашения о прекращении огня.
Отметим, что 28 июля на протяжении нескольких часов шли локальные боевые действия между армянскими и азербайджанскими военнослужащими на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы от Сотка до Верин Шоржа. В результате боев с армянской стороны погибли 3 военнослужащих, 4 были ранены, Азербайджан сообщил о 2 раненых военнослужащих.
При посредничестве командования российских миротворческих сил была достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения.
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