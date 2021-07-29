Ранен еще один армянский военнослужащий – Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Согласно сообщению, 29 июля около 8:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы.

Произошла непродолжительная перестрелка, после действий армянских военнослужащий огонь противника был подавлен, говорится в сообщении.

Как сообщили из Минобороны, «в результате провокаций 29 июля один военнослужащий ВС РА получил огнестрельное ранение».

Отмечается, что по состоянию на 09:30 ситуация спокойная.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщало о перестрелке в ночные часы на том же участке границы, также обвинив Азербайджан в нарушении достигнутого накануне при российском посредничестве соглашения о прекращении огня.

Отметим, что 28 июля на протяжении нескольких часов шли локальные боевые действия между армянскими и азербайджанскими военнослужащими на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы от Сотка до Верин Шоржа. В результате боев с армянской стороны погибли 3 военнослужащих, 4 были ранены, Азербайджан сообщил о 2 раненых военнослужащих.

При посредничестве командования российских миротворческих сил была достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения.