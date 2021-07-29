Ночью азербайджанские военные стреляли на Гегаркуникском участке границы, огонь был подавлен – Минобороны

Около 3 часов утра 29 июля на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара (Кельбаджара) подразделения Вооруженных сил Азербайджана, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, вновь прибегли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

После ответных действий армянской стороны огонь был подавлен. По состоянию на 7 часов утра ситуация спокойная, стрельбы нет, говорится в сообщении.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана утверждает, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня, а ВС Азербайджана открыли ответный огонь.