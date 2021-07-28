Позиционных изменений не произошло, действует режим прекращения огня, пропавший солдат найден в крайне тяжелом состоянии - губернатор

Режим прекращения огня был установлен с 10:40, сейчас ситуация стабильная, ни с одной стороны выстрелов нет, сообщил Радио Азатутюн губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян.

«Прекращение огня было объявлено с 10:40, и оно соблюдается. Также за это время я успел побывать в нескольких населенных пунктах. В целом все нормально, также мы поговорили с солдатами, все нормально. [Прекращение огня] соблюдается, и продолжается определенный процесс. Никаких позиционных изменений не произошло, все так, как было до этого, хотя противник предпринял много попыток с минувшей ночи, но позиционных изменений не произошло, как стояли наши и азербайджанские вооруженные силы, так и стоят», - сообщил губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Сегодня дорога, ведущая в Верин Шоржа, закрыта, только жители села могут въезжать и выезжать.

Ситуация на Гегаркуникском участке границы, на участке Верин Шоржа, обострилась с 3:40 ночи. У армянской стороны трое погибших. Министерство обороны Армении опубликовало их имена. Один из них - офицер Айк Геворкян из Гавара. Двое других - рядовые военнослужащие Корюн Арутюнян и Давид Кочарян.

На данный момент ранены четверо военнослужащих, состояние одного из них крайне тяжелое, он перевезен в Ереван. Рано утром его считали пропавшим без вести, а позже нашли, выяснилось, что у него тяжелое ранение. Остальные трое военнослужащих также уже перевезены в Ереван.

«Состояние троих удовлетворительное, их жизни вне опасности. У нас есть один раненый, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, похоже, наши врачи его стабилизировали, и его перевезли в Ереван. Будем надеяться, что его жизнь будет вне опасности», - сообщил врач.

Ночь в селе Кут Гегаркуникской области прошла спокойно. В направлении села выстрелов не было, однако на границе близ Сотка было неспокойно. Жители говорят, что были слышны выстрелы. Соткский рудник прекратил работу, ночью оттуда из соображений безопасности были эвакуированы более 100 сотрудников. В данный момент рудник все еще не работает.

«Процесс эвакуации сотрудников был проведен исключительно из соображений безопасности, пока все так и остается. Я был в общинах, в том числе и в Куте, все нормально, спокойно», - сказал губернатор.

«Ситуация нехорошая, ненормальная, звучат выстрелы. Ночью были выстрелы, но далеко от нас, возле золотого рудника, технику спустили, все люди тоже спустились. На данный момент сказали, что сейчас стало поспокойнее. В селе эвакуация не проводилась, люди на месте, паники нет», - рассказал один из местных жителей.

«Люди просто боятся, боятся, что не смогут пользоваться своими полями, а в целом все люди в этом районе живут в тревоге. Мне кажется, соответствующие органы позаботятся об этом, не оставят на произвол судьбы. Нам нужно спокойствие, иначе паника все губит», - добавил другой житель.

«И беспокойство есть, и тревога есть. Я не знаю, в какую игру играет Пашинян эти шесть месяцев, когда говорит о создании ополчения, на данный момент ополчение уже должно было быть создано, за эти шесть месяцев, чтобы пришло на границу, защитило народ. Что будет дальше?» - сказал еще один местный житель.