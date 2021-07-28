Боевые действия идут на участке от Сотка до Верин Шоржа – Минобороны Армении

Согласно сообщению, происходят локальные бои. «Развернулись локальные бои, которые по состоянию на 7 часов продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий потери есть с обеих сторон. Данные уточняются», - говорится в сообщении.

«Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - заявили в Минобороны Армении.

Позже министерство распространило следующее сообщение: «Перед переговорами в столице Российской Федерации Москве противник начал наступательные боевые действия на границах Республики Армения от Сотка до Верин Шоржа. Развернулись боевые действия, ведутся интенсивные перестрелки».

«Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения.

Подразделения ВС РА выполняют поставленные перед ними боевые задачи, осуществляют оборону собственных позиций, не допуская продвижения противника.

По состоянию на 7:30 утра у нас двое раненых. Данные по пятерым военнослужащим уточняются», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанских войск в «Кельбаджарском районе» вскоре после полуночи, в результате чего двое азербайджанских военнослужащих были ранены. По словам официального Баку, азербайджанские силы применяют «соответствующие меры».