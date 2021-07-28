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Армения задействует весь свой военно-политический инструментарий – МИД об эскалации на границе с Азербайджаном

Здание МИД Армении в Ереване

В ответ на применение силы против своей территориальной целостности Республика Армения задействует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом, заявило Министерство иностранных дел.

«28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана, проникшие на суверенную территорию Республики Армения с 12 мая, атаковали армянские позиции в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего вспыхнули локальные бои. По предварительным данным, есть потери», - говорится в сообщении.

«Примечательно, что азербайджанская сторона сознательно обостряет ситуацию, когда продолжается незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, когда руководство Азербайджана оправдывает такие действия выдвижением территориально-исторических требований к Армении», - подчеркнули в МИД Армении.

«В ответ на применение силы Азербайджаном против территориальной целостности Армении Республика Армения задействует весь свой военно-политический инструментарий, предусмотренный международным правом.

Мы решительно осуждаем военные действия азербайджанской стороны против мира и безопасности в регионе.

Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Армении.

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