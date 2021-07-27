COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 7 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 112 и сейчас составляет 219 280.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 597.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1116 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один - за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4 097, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 315 245 (4 889 за сутки).