Минувшей ночью азербайджанская сторона открыла огонь в районе Сотка

По информации Минобороны Армении, ночью около 3:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке границы, с армянской стороны пострадавших нет.

Обстановка в районе Соткского рудника была напряженной, ночью около 150 сотрудников были эвакуированы, сообщила Радио Азатутюн представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян.

«Из-за сложившейся напряженной ситуации компании пришлось временно приостановить работу рудника, и было принято решение эвакуировать сотрудников, чтобы обеспечить их безопасность. На тот момент на дежурстве находились 150 человек, все были эвакуированы. Сейчас нормальная работа восстановлена, рудник работает, утром сотрудники вернулись к работе», - сказала она.

На Соткском руднике работают 670 человек. После 44-дневной войны, когда по трехстороннему заявлению Карвачарский (Кельбаджарский) район перешел под контроль Азербайджана, граница была проведена прямо по руднику.

«Поэтому мы не можем приписать это тому, что напряженность была именно в направлении рудника. Поскольку граница проходит прямо по нашему руднику, то, что происходило на границе, касалось и нас», - сказала Григорян.

Официальный Баку напряженность на Гегаркуникском участке границы представляет иначе: якобы армянская сторона держала под обстрелом азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе.

В Министерстве обороны Армении сообщают, что армянская сторона предпринимает лишь ответные действия.

В пятницу на участке Сотк-Кут произошла перестрелка, были ранены трое армянских военнослужащих. Состояние одного из них, военнослужащего-срочника Армана Атасяна, оценивалось как крайне тяжелое, он получил ранение в левую почку.

По информации начальника Военно-медицинского управления Вооруженных сил Саака Оганяна, почку солдату удалили, его состояние сейчас стабильное.

«В настоящее время он отключен от аппарата искусственного дыхания, вступает в контакт, находится в адекватном состоянии. Текущее состояние оценивается как стабильное, но степень все еще остается крайне тяжелой, потому что у него было много травм, через неделю можно будет сказать, что послеоперационный период прошел гладко», - сказал он.

Сейчас жизнь Армана Атасяна вне опасности, добавил полковник Оганян.

Двое других военнослужащих-контрактников - Лерник Навоян и Юрик Оганян, по его словам, получили огнестрельные ранения в ноги. «На данный момент из состояние удовлетворительное, наверное, в скором времени они вернутся в строй», - сообщил он.

Сегодня утром и во второй половине дня, начиная с 15:30, вооруженные силы Азербайджана из огнестрельного оружия разного калибра стреляли в направлении Ерасха (на границе с Нахичеваном). «В направлении села стрельбы не было, но стрельба в направлении нижних позиций велась минут пятнадцать», - сказал Радио Азатутюн житель Ерасха Шогик Мовсисян.

Он добавил, что утром стрельба длилась около 15 минут. После полудня - меньше, но из крупнокалиберного оружия.

Сейчас на Ерасхском участке границы спокойно.