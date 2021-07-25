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Баку утверждает, что армянская сторона вела огонь в направлении позиций ВС Азербайджана в Кельбаджаре

Здание Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что сегодня армянская сторона вела огонь в направлении позиций ВС Азербайджана, расположенных в Кельбаджаре.

Как сообщает военное ведомство Азербайджана, стрельба велась из снайперских винтовок и автоматов, потерь с азербайджанской стороны нет.

Министерство обороны Армении сегодня не выступало с заявлениями по поводу приграничной ситуации.

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