Баку утверждает, что армянская сторона вела огонь в направлении позиций ВС Азербайджана в Кельбаджаре

Как сообщает военное ведомство Азербайджана, стрельба велась из снайперских винтовок и автоматов, потерь с азербайджанской стороны нет.
Министерство обороны Армении сегодня не выступало с заявлениями по поводу приграничной ситуации.
Министерство обороны Азербайджана утверждает, что сегодня армянская сторона вела огонь в направлении позиций ВС Азербайджана, расположенных в Кельбаджаре.
Как сообщает военное ведомство Азербайджана, стрельба велась из снайперских винтовок и автоматов, потерь с азербайджанской стороны нет.
Министерство обороны Армении сегодня не выступало с заявлениями по поводу приграничной ситуации.
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