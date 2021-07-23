Президент Азербайджана, по сути, признает факт нахождения азербайджанских войск на территории Армении – МИД Армении

В своем интервью, президент Азербайджана, по сути, признает факт нахождения азербайджанских войск на территории Республики Армения, оправдывая это утверждением «Зангезур - земля наших предков», заявило Министерство иностранных дел Армении, обращаясь к заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью AzTV.

«Это не что иное, как грубейшее нарушение международного права, поскольку ни одна международная норма или принцип не допускает попытки оккупации территории соседнего государства под предлогом подобного исторического, в данном случае искаженного «оправдания».

Следует отметить, что эти провокационные действия сопровождаются распространением формулировки так называемого «зангезурского коридора», что полностью противоречит трехсторонним совместным заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые содержат положение о разблокировке экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Азербайджанская сторона, понимая необоснованность своих требований, нарушающих международное право, пытается представить в качестве аргумента свою готовность решить проблему силой», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Армении.

Как отметило внешнеполитическое ведомство Армении, президент Азербайджана «четко указывает, что развязанная против Арцаха война была направлена на то, чтобы стереть Нагорный Карабах с карты региона и лишить народ Арцаха его родины».

«Нагорный Карабах, как территориальная единица, признан в ряде международных документов, к большинству из которых Азербайджан либо присоединился, либо дал свое согласие. Пересмотр Азербайджаном своих международных обязательств и применение силы не может привести к исчезновению Нагорного Карабаха с международной арены. Такой подход явно преследует цель нарушения прав человека народа Арцаха, включая право на самоопределение, и территориальной целостности Арцаха.

В-третьих, Азербайджан утверждает, что в послевоенный период сумел навязать свою повестку дня международному сообществу. Мы не отрицаем, что такие попытки были предприняты и предпринимаются Азербайджаном. В основе этих попыток лежит подход снятия нагорно-карабахского конфликта с международной повестки дня посредством нарушения территориальной целостности Армении. Тот факт, что международное сообщество, в лице сопредседательства Минской группы ОБСЕ, стран-сопредседателей и многих других международных акторов, четко заявляет, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, наилучшим образом показывает, что эти попытки Баку потерпели неудачу», - говорится в заявлении МИД Армении.

Согласно армянскому МИДу, Азербайджан продолжает политику усугубления гуманитарных последствий войны, а не их преодоления, «что выражается в приостановлении исполнения своих обязательств по обмену военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми гражданскими лицами, а также в сфабрикованном уголовном преследовании в отношении них и в последовательном поощрении армянофобии».

«Применение силы, угрозы силой не может создать долгосрочный мир и чревато опасностями для всех стран и народов региона, - заявил МИД и подчеркнул: - Армения будет последовательно выступать с позиций реализации права армян Арцаха на самоопределение на территории Арцаха, защиты территориальной целостности Республики Армения, основываясь на международном праве».