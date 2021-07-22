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Политика

По словам Кочаряна, у властей «были голоса», но «систематические нарушения были почти беспрецедентными»

второй президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян на пресс-конференции, Ереван (архив)

«Мы не говорим, что эти власти получили мало голосов, нет. У них были голоса, и мы оспаривали около 200 тысяч голосов», - заявил второй президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян в интервью нескольким телекомпаниям, которое транслировалось вчера поздно вечером.

«Но то, что делалось государственными органами, давало достаточные основания для пересмотра многого Конституционным судом. «И мы все же надеялись, что решение Конституционного суда будет немного другим, - сказал Кочарян, продолжив: - Но, повторяю, это не означает, что, по нашему мнению, у этой власти нет голосов. Да, у нее есть голоса, особенно в сельской местности, и мы это видели, мы просто это фиксируем. Но не только фальсификации, но и такие систематические нарушения в части использования административного ресурса, запугивания людей были почти беспрецедентными. И это просто нужно было зафиксировать, об этом обязательно нужно говорить».

Бывший президент так ответил на напоминание о том, что перед началом избирательной кампании по досрочным парламентским выборам 20 июня он заявил, что «если власть попытается сфальсифицировать выборы, последуют поствыборные процессы, которые могут иметь также непредсказуемые последствия», и вопрос, что он имел в виду под «поствыборными процессами», только ли оспаривание результатов выборов в Конституционном суде.

По поводу своего заявления об отказе от депутатского мандата после того, как Конституционный суд оставил результаты выборов без изменений, экс-президент отметил: «Блок «Айастан» имеет 29 мандатов, но ясно, что блок «Айастан» - это не только 29 депутатов. Фракция - это представительство блока «Айастан» в парламенте. Я не выхожу из блока «Айастан», я остаюсь лидером этого блока. Партия «Дашнакцутюн» - также мощная структура, а не 11 депутатов, которые входят в парламент. И связывать дальнейшую борьбу просто со взятием или не взятием мандатов неправильно».

«Я сам никогда не считал себя законодателем, и это не по мне идти и заниматься законотворческой деятельностью. Но за это время у меня было множество встреч с людьми, и самое интересное, что в конце встреч, в ходе которых мы даже не говорили о том, брать или не брать мандат, люди, уже прощаясь, говорили: «Господин президент, пожалуйста, не берите мандат». И если 9 из 10 говорят что-то подобное, вы понимаете, что ваши мысли совпадают с мнением подавляющего большинства вашей политической команды. Это нужно было учитывать, и я это учел», - подчеркнул Кочарян.

В то же время он убежден, что нужно идти в парламент и что, «имея вторую фракцию в парламенте, блок «Айастан» получит достаточно серьезный инструментарий для политической борьбы».

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