Ночью перестрелка на границе продолжалась, утром ситуация спокойная – МО РА

По данным ведомства, огнестрельное ранение получил руководитель общины Ерасх Радик Огикян, который в тот момент организовывал работу по тушению пожара, вспыхнувшего на местности вследствие действий азербайджанцев.

«ВС Армении заявляют, что не позволят какого бы то ни было изменения линии соприкосновения», - говорится в сообщении, позже распространенном Минобороны.

Вчера вечером, начиная с 18:40, азербайджанские подразделения открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Как сообщило оборонное ведомство Армении, периодически использовались также минометы.

В сегодняшнем сообщении военное ведомство поясняет, что поздно вечером 19 июля и ночью 20 июля, до 02:00, ВС Азербайджана продолжили из стрелкового оружия, без применения минометов, обстреливать армянские позиции, дислоцированные на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, утверждает, что армянские вооруженные силы обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении Садарака, а они открывают ответный огонь, потерь нет.

Ситуация на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы обострилась на прошлой неделе, 14 июля в результате перестрелки погиб один армянский военнослужащий, с азербайджанской стороны, согласно официальным сообщениям, один военнослужащий был ранен.