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Армения

Перестрелка на Ерахском участке армяно-азербайджанской границы

Военнослужащий ВС Армении на боевом дежурстве (архивная фотография)

Сегодня вечером, начиная с 18:40, азербайджанские подразделения открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

По сообщению Минобороны, потерь с армянской стороны нет.

«Министерство обороны Республики Армения решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что любая подобная акция получит жесткий ответ с армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении.

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