Перестрелка на Ерахском участке армяно-азербайджанской границы

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
По сообщению Минобороны, потерь с армянской стороны нет.
«Министерство обороны Республики Армения решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что любая подобная акция получит жесткий ответ с армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении.
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