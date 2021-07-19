Перестрелка на Ерахском участке армяно-азербайджанской границы

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

По сообщению Минобороны, потерь с армянской стороны нет.

«Министерство обороны Республики Армения решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что любая подобная акция получит жесткий ответ с армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении.