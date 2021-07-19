«Мы выступаем с позиций мира, это Азербайджан неконструктивен» - Аршакян

Армения выступает с позиций мира, за решение вопросов в рамках международных отношений путем диалога», - в эфире Азатутюн ТВ в ходе Воскресной аналитической программы «С Грайром Тамразяном» заявил бывший министр высокотехнологической промышленности, представитель правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян, говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе. В то же время он подчеркнул, что Азербайджан «не ведет себя столь же конструктивно».

Ниже представляем отрывок из интервью с Аршакяном.

Радио Азатутюн: - Сейчас мы видим, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване заявил, что «Азербайджан намеревается спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на границе с Арменией». Оппоненты критикуют Никола Пашиняна за то, что он перед выборами пообещал мир, а сейчас говорит, что будут новые столкновения. Как примирить эти два факта?

Акоп Аршакян: - В ходе нашей предвыборной кампании и в целом в международной политике мы выступаем с позиций мира, то есть, мы говорим, что необходимо разблокировать Республику Армения с точки зрения инфраструктур, а также прекратить говорить на языке силы и высокомерия, мы сторонники этого. Но это вовсе не означает, что в случае выдвижения каких-то условий или разговора на языке силы мы будем миролюбивы. Просто мы выступаем за решение вопросов в рамках мира и международных отношений путем диалога. В этом смысле я считаю, что наша позиция не изменилась и остается прежней. И с нашими международными партнерами, в частности, Вы упомянули переговоры и пресс-конференцию с Шарлем Мишелем, мы продвигаем свою линию именно в этом направлении, другое дело, что враждебная нам страна – Азербайджан, наш сосед, не ведет себя столь же конструктивно, и это констатируют наши международные партнеры.

Радио Азатутюн: - Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит: «мы должны вернуться на родину наших предков - в Ереван, Зангезур».

Акоп Аршакян: - Я думаю, всегда говорилось, что для нас это неприемлемо, и думаю, что международное сообщество также должно отреагировать на это.

Радио Азатутюн: - Получаете ли вы какие-то сигналы, например, о том, что наши международные партнеры не допустят еще одного масштабного конфликта? Какие сигналы поступают к вам?

Акоп Аршакян: - Во-первых, последнее заявление Минской группы ОБСЕ, которое, кстати, было поддержано Арменией, а азербайджанская сторона пока на него не отреагировала, касалось именно того, что с применением принципа исключения силы необходимо заново сесть за стол переговоров на самом высоком уровне, и мы положительно отреагировали на это. А также озвученный Шарлем Мишелем тезис о том, что применение силы должно быть исключено. Я считаю, что это положительные сигналы. Также мы видим, что со стороны стран Минской группы ОБСЕ в целом происходят определенные сдвиги. Я считаю, что эти позитивные сдвиги продолжатся.

Полную версию интервью с Акопом Аршакяном можно посмотреть здесь: