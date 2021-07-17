Пашинян: Азербайджан намеревается спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе

Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам Пашиняна, выражением этого являются недавние действия Азербайджана на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.

Пашинян добавил, что в качестве приоритета на переговорах с Шарлем Мишелем была отмечена важность немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых в Азербайджане лиц без предварительных условий.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Ереван накануне.