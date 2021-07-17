Шарль Мишель считает необходимым возвращение военнопленных, отказ от агрессивной риторики

Пашинян подтвердил сделанное им ранее на заседании Совета безопасности Армении предложение о размещении на ряде участков границы наблюдателей.
По сообщению правительства, Никол Пашинян подчеркнул недавнюю активизацию агрессивной риторики со стороны властей Азербайджана, которая, по его словам, свидетельствует о том, что Азербайджан не готов выполнять свои обязательства по трехсторонним заявлениям, включая обеспечение полного возвращения армянских пленных и заложников, содержащихся в Азербайджане, а также реализацию шагов по разблокировке коммуникаций.
Шарль Мишель отметил, что ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности в регионе.
Касаясь нагорно-карабахского конфликта, стороны подчеркнули важность заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, изложенные в нем принципы, в рамках которых должно происходить полное и окончательное урегулирование конфликта, включая уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха.
Пашинян и высокопоставленный европейский чиновник отметили важность возобновления переговоров и налаживания диалога между сторонами конфликта в кратчайшие сроки.
Шарль Мишель посчитал необходимым обеспечить возвращение военнопленных, воздержаться от агрессивной риторики, разблокировать регион. Он подчеркнул, что ЕС, в свою очередь, готов продвигать диалог по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
Председатель Европейского совета находится в Армении с двухдневным визитом. После переговоров Мишеля и Пашиняна состоялась их совместная пресс-конференция.
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