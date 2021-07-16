Азербайджанцы вновь открыли огонь по армянским позициям близ Ерасха

Сегодня утром в 11:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны Армении сообщает, что подразделения Вооруженных сил Армении предприняли ответные действия, с армянской стороны жертв и раненых нет.

Глава общины Ерасх Радик Огикян сообщил, что ночь прошла спокойно, утром в селе были слышны звуки выстрелов. «Были слышны звуки, но в селе нет беспокойства, все спокойно, население занято своими повседневными заботами и делами», - сказал он.

В Ерасхе проживают 157 семей, детей из села не вывезли, люди занимаются своими делами, говорит глава общины.

«Мы все выносим, наше население, слава богу, обладает сильной волей и каждую минуту готово встать рядом с нашими солдатами, если будет необходимость», - сказал Огикян.

Два дня назад азербайджанские вооруженные силы открыли огонь в том же направлении, в результате чего погиб 38-летний военнослужащий-контрактник Самвел Алавердян.

Минобороны Армении в последние дни в ежедневном режиме освещает ситуацию на армяно-азербайджанской границе, в основном опровергая сообщения официального Баку о том, что армянская сторона открыла огонь с позиций на Гегаркуником и Тавушом участках границы.

Вооруженные силы Армении не нарушали режим прекращения огня. Армянские подразделения при необходимости проводят действия только по противодействию противнику, заявили в оборонном ведомстве Армении.

На данный момент нет новой информации о двух военнослужащих-контрактниках, пропавших в районе озера Сев лич в Сюникской области. Поисковые работы продолжается, сообщает военное ведомство.

14 июля военнослужащий Артур Налбандян и водитель Арамаис Торозян везли продовольствие несущим боевое дежурство солдатам на территории Ишханасара близ озера и из-за тумана заблудились.

«Обычная машина, просто было пасмурно, потерялись, дорога открытая, в пасмурную погоду любой, даже тот, кто знает местность, может заблудиться», - сказал глава общины Акнер Спартак Минасян.

Машина, везущая еду солдатам в Ишханасар, проезжает либо через Веришен, либо через Акнер, эта машина проехала через Акнер, но не доехала до места, сказал Минасян.

В поисковых работах задействована также российская сторона. Водитель машины Арамаис Торозян - из Гориса, а Артур Налбандян - из Гюмри. Они доставляли еду на позиции, будучи без оружия.

В последние дни звуки выстрелов слышны из перешедшего под контроль Азербайджана города Шуши в Нагорном Карабахе. С 13 июня эти звуки доходят также до жителей района Арменаван Степанакерта, который находится в непосредственной близости от Шуши. Омбудсмен Карабаха уже несколько дней сигнализирует о том, что азербайджанская сторона грубо нарушает трехстороннее заявление о прекращении огня, держа мирных жителей Карабаха в страхе и напряжении.

«У меня были встречи с гражданами, и в ходе бесед с ними был подтвержден факт, что было 4-5 коротких автоматных очередей, по словам жителей, около 16 выстрелов», - сказал омбудсмен Гегам Степанян.



У омбудсмена Карабаха есть информация, что азербайджанцы из Шуши стреляют в воздух в качестве предупреждения при передвижении войск, когда происходит смена. Гегам Степанян подчеркивает, что необходимо создать механизм расследования подобных инцидентов, чтобы исключить азербайджанские провокации. «Более чем важно, чтобы каждый раз подобные нарушения режима прекращения огня были надлежащим образом расследованы и виновные были наказаны», - отметил он.



Кстати, официальный Баку приписывает стрельбу в Шуши незаконным армянским вооруженным формированиям.

Минобороны России отреагировало на один из инцидентов в Шуши. В отчете о деятельности российской миротворческой деятельности в Карабахе было подчеркнуто, что 13 июля были беспорядочные выстрелы между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в северо-западной части Шуши. Инцидент был урегулирован усилиями российских миротворцев.

Министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян считает выстрелы в Шуши и стрельбу на границе близ Ерасха взаимосвязанными. «Эта страна не изменила своих планов ни в отношении Армении, ни в отношении Арцаха», - подчеркнул Бабаян.

«Это все укладывается в одну общую политику, такими шагами они пытаются в Карабахе возложить вину на нас, чтобы гдет-то отвлечь внимание от Ерасха, но в целом это одна цепь», - сказал он.



По словам министра иностранных дел Карабаха, Азербайджан открыл новый, зангезурский фронт, вводит в обращение понятие зангезурский коридор, создает экономическую зону. Бабаян уверен, что эта страна преследует ту же неизменную цель - «уничтожить армянскую государственность, и никакой другой сверхцели нет».