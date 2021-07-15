Церемония вручения премии «Аврора-2021» в пройдет 8-10 октября в Венеции

Помимо участия в церемонии, на которой будет назван лауреат премии «Аврора» 2021 года, и в Диалогах «Аврора» (Aurora Dialogues), у гостей, включая членов Отборочной комиссии «Аврора», героев «Авроры» и других представителей сообщества «Авроры», будет много возможностей познакомиться с богатейшим армянским наследием этого города, говорится в сообщении.
«Мероприятия «Аврора-2021» в Венеции станут первым случаем проведения церемонии вручения премии «Аврора» в Европе и подчеркнут прочную связь между этим культурным объектом мирового значения и духом «Авроры» с ее глубоко укоренившимся уважением к человеческой жизни, которое в равной степени разделяют все армяне и представители глобального движения «Аврора». Это также будет первая церемония вручения премии «Аврора» после начала глобальной пандемии COVID-19, которая пройдет не онлайн», - отмечается в сообщении.
«Последние полтора года были тяжелыми для всех, и мы понесли много болезненных потерь. Поэтому мы очень рады возможности выразить благодарность нашему замечательному сообществу, привезти в Венецию мировых гуманитарных лидеров и познакомить их с армянским наследием этого места, с его богатой и увлекательной историей», – сказал соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян.
«Гуманитарная инициатива «Аврора» трансформирует армянский опыт в глобальное движение, основанное на философии благодарности в действии, и мы очень рады провести церемонию вручения премии «Аврора-2021» в Венеции, одном из важнейших мест армянской истории, и обозначить наше присутствие в Европе после успеха прошлогоднего мероприятия в США», - отметил соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян.
Тем временем продолжается прием номинаций на премию «Аврора-2022». До 31 октября 2021 года любой человек может выдвинуть кандидата, который, по его мнению, рискует собой ради помощи другим.
Напомним, три месяца назад скончался один из соучредителей гуманитарной инициативы «Аврора» Вардан Грегорян.
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