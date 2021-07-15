Пашинян обвинил Азербайджан в намерении помешать миру в регионе

Об этом в своем выступлении в начале сегодняшнего заседания правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «согласно поступающей по неофициальным каналам информации, Армения не готова к подписанию мирного договора». Он также заявил следующее: «Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно».

Пашинян напомнил о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе, где, как утверждают в Ереване, Азербайджан в мае нарушил суверенную территорию Республики Армении на некоторых участках, и вновь призвал Баку вывести войска на линию границы, после чего обе стороны в зеркальном порядке отведут войска в места постоянной дислокации, а на границе разместятся российские пограничники или международные наблюдатели. Как подчеркнул Пашинян, после этого может начаться работа по делимитации.

Он отметил, что это предложение остается в силе, и Армения работает со своими международными партнерами, в частности российскими партнерами, в этом направлении, в том время как Азербайджан никоим образом не отреагировал на это предложение.

«Тактику Баку легко предугадать, и она не изменилась: вопреки миролюбивым заявлениям, они делают и будут делать все, чтобы сорвать мирные процессы в регионе, при этом сами же распространяют заявления о том, что Армения и Арцах якобы против мира и определения границ», - заявил Пашинян на заседании правительства.

По словам и.о. премьер-министра, рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана проводит довольно конструктивную работу для открытия коммуникаций. В этой связи он выразил недоумение в связи с заявлениями Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре, которые, по словам Пашиняна, никак не связаны с работой комиссии, а также с содержанием заявления лидеров трех стран от 11 января в Москве, где говорится о том, как должен реализовываться пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября.

«Мое толкование происходящего однозначно: Азербайджан делает подобные заявления, чтобы сорвать работу трехсторонней группы и не допустить открытия коммуникаций. Их цель - продолжить политику блокады Армении. Но мы продолжим работу в трехсторонней группе, чтобы прорвать эту блокаду и с российскими и международными партнерами достичь открытия коммуникаций», - добавил Пашинян.

Армянский лидер также выразил готовность к продолжению переговоров вокруг статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что еще в апреле международные посредники в лице США, Франции и России призвали стороны к возобновлению переговоров на высоком уровне на основе известных принципов. Пашинян напомнил, что известны три принципа – право наций на самоопределение, неприменение силы и территориальная целостность.

При этом, Пашинян подчеркнул: «Ясно, что мы будет ревностно добиваться реализации права народа Арцаха [Карабаха – ред.] на самоопределение».

Пашинян также предупредил: «Несмотря ни на что, Армения всеми возможными и невозможными средствами будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, в том числе с применением механизмов совместной армяно-российской группировки войск и Организации Договора о коллективной безопасности, о чем мы продолжаем наши консультации с нашими партнерами».