Армения будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми возможными и невозможными средствами: Никол Пашинян

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Никол Пашинян, в частности, отметил: «Уважаемые коллеги, на внеочередных парламентских выборах 2021 года партия “Гражданский договор” получила мандат на открытие эпохи мирного развития Армении и Арцаха. Мандат получен от граждан Республики Армения.

Этот мандат предполагает создание благоприятной среды вокруг нашей страны, открытие региональных коммуникаций, установление региональной стабильности и прочного мира.

Однако после внеочередных парламентских выборов произошло и происходит то, что мы и предсказывали, говоря, что существует высокая вероятность, что Азербайджан вопреки своим миролюбивым заявлениям на международной арене, сделает все, чтобы помешать миру в регионе, и делать это будет с тактикой, которая также предсказуема: показать, что Армения или Арцах якобы против мира, против процессов демаркации и делимитации, и создать на этом фоне ложные основания для построения агрессивной политики, проявления чего мы видим в последние дни, но мы видели это и в последние месяцы.

В частности, действующая на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана рабочая группа ведет довольно конструктивную и эффективную работу по открытию коммуникаций в регионе, и непонятные заявления Азербайджана о так называемом “Зангезурском коридоре” не имеют ничего общего с деятельностью рабочей группы, и, что более важно, с содержанием московского трехстороннего заявления от 11 января, которое раскрывает, что означает и как должен быть реализован 9-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября.



Мое объяснение этому однозначное: Азербайджан делает заявления о коридоре, чтобы сорвать работу трехсторонней рабочей группы и не допустить открытия региональных коммуникаций. Почему? Потому что цель Азербайджана - продолжить 30-летний процесс и политику блокады Армении.

Но мы без манерничанья продолжим работу в трехсторонней рабочей группе, чтобы прорвать блокаду Армении, и при поддержке наших российских коллег и международных партнеров добьемся открытия региональных коммуникаций, то есть деблокады Республики Армения.

Далее Азербайджан пытается представить, что Армения выступает против и препятствует работам по демаркации и делимитации. В действительности все обстоит как раз наоборот: именно Азербайджан против демаркационных и делимитационных работ, потому что привел явно фальшивые карты, пытаясь оправдать присутствие своих вооруженных сил в ряде частей суверенной территории Армении, в частности, на некоторых участках Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы. Как международное сообщество, так и Армения четко выразили свою позицию по этому вопросу: вывод вооруженных сил Азербайджана с данных территорий; зеркальный отвод войск и Армении, и Азербайджана от границы на места постоянной дислокации; размещение российских пограничников и/или международных наблюдателей на границе; подготовка и начало работ по демаркации и делимитации под международной эгидой.

Это наше предложение остается в силе, и мы работаем с нашими партнерами, в частности, нашими российскими коллегами, а Азербайджан никак не отреагировал на это заявление и предложение.

Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения против мира и мирного договора. Между тем, Армения несколько раз публично приветствовала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, в котором конкретно говорится, цитирую: “Учитывая положения утвержденного ОБСЕ их мандата и надежды всех жителей региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели подчеркивают необходимость уделить особое внимание достижению окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов.

В этой связи сопредседатели призывают стороны возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Напоминают о предложении организовать под своей эгидой прямые двусторонние консультации в целях рассмотрения и согласования сторонами без предварительных условий структурированной повестки дня, отражающей приоритеты сторон”. Конец цитаты.

Напомню, что “известные сторонам элементы и принципы”, о которых говорится в этом заявлении и которые лежат в основе урегулирования карабахского конфликта, сводятся к трем: самоопределение народов, исключение применения силы или угрозы силой и территориальная целостность.

Таким образом, это заявление сопредседателей является не чем иным, как предложением дорожной карты по утверждению мира в регионе, и Армения, повторяю, приветствовала это заявление и положительно отреагировала на отмеченные в нем положения, и хочу еще раз официально заявить, что Армения готова возобновить процесс по урегулированию карабахского конфликта в указанном в заявлении сопредседателей формате и контенте.

И я думаю, что руководству Азербайджана вместо деструктивных действий и заявлений стоило бы прислушаться к призывам посредников и выразить четкую позицию по заявлению сопредседателей. Однозначно, что мы будем неуклонно добиваться реализации права народа Арцаха на самоопределение.

Уважаемые коллеги, если к этому добавить провокационные, угрожающие территориальной целостности Армении заявления Азербайджана, становится очевидно, какая страна препятствует установлению региональной стабильности и мира. Если внимательно рассмотреть действия и заявления Азербайджана, то можно увидеть, что у этой страны есть территориальные претензии к большинству своих соседей, и это главный фактор, который ставит под сомнение нашу региональную стабильность и мир.

Несмотря ни на что, Армения будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми возможными и невозможными средствами, в том числе путем запуска механизмов Армяно-российской объединенной группировки войск и Организации Договора о коллективной безопасности, и мы продолжаем консультации с нашими партнерами вокруг этого вопроса.

За последние два месяца у нас было две жертвы на армяно-азербайджанской границе. Выражая соболезнования родным и близким погибших, обращаю на это внимание наших партнеров по Договору о коллективной безопасности и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Еще одним важным фактором, препятствующим региональной стабильности и установлению взаимного доверия, является тот факт, что, несмотря на взятые на себя обязательства, Азербайджан до сих пор не вернул всех наших военнопленных.

В любом случае, в сотрудничестве с нашими международными партнерами, нам до сих пор удалось вернуть 104 военнопленных. Мы продолжим работу по возвращению наших военнопленных, демаркации и делимитации границ, всеобъемлющему урегулированию карабахского вопроса, открытию региональных коммуникаций. Эти вопросы были или будут в числе наших приоритетов.

Этими деструктивными действиями Азербайджан не только нарушает заявление от 9 ноября, но и пытается сорвать процесс разблокирования региональной инфраструктуры, закрепленный в трехстороннем заявлении от 11 января, а также предусмотренные заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля мирные переговоры и региональную стабильность в целом.

Подобные действия Азербайджана являются вызовом международному праву и всем силам, которые заинтересованы в региональной стабильности, в установлении мира, и мы продолжим наши консультации и сотрудничество с этими силами.

И я подчеркиваю нашу ключевую цель - реализовать полученный от народа мандат: открыть для Республики Армения, армянского народа эпоху мирного развития. И мы будем последовательно двигаться в этом направлении, чтобы реализовать этот мандат».