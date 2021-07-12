Правительство планирует обеспечить в ближайшие годы среднегодовой экономический рост на уровне 7%

Правительство планирует на предстоящие три года: 2022-2024 гг. обеспечить среднегодовой экономический рост на уровне 7% и в результате в 2024 году собрать 2 трлн 84 млрд драмов налогов и сборов или более чем на 50% больше, чем в 2020 году (1 трлн 385 млрд драмов).

На сегодняшнем заседании правительства была утверждена «Программа среднесрочных государственных расходов на 2022-2024 гг.». Согласно этой программе, для обеспечения столь высокого экономического роста правительство во главе с Николом Пашиняном намерено стимулировать рост инвестиций: планируется ежегодно обеспечивать дополнительные 270 млрд драмов инвестиций.

После сегодняшнего закрытого заседания правительства и. о. министра экономики Ваан Керобян посчитал реалистичной реализацию программы с такими высокими показателями, пояснив, что правительство планирует основать в Армении три промышленные зоны - в Гюмри, Арарате и Мегри.

«У них будет небольшая специализация, например, в Арарате она будет больше предназначена для иранцев, для иранского бизнеса, потому что сегодня есть большой интерес со стороны иранских компаний переместить часть их производств в Армению. Сейчас этот процесс уже идет, просто чтобы получить крупномасштабный эффект, мы должны иметь инфраструктуры, соответствующие международным стандартам, например, промышленную зону. В Сюнике – Мегринская свободная экономическая зона, в направлении расширения которой и приведения в рабочий вид мы уже достаточное время работаем, и проект уже находится в стадии подготовки», - сказал Керобян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в начале месяца заявил, что Армения завершит год с экономическим ростом на уровне 6%, что почти в два раза больше, чем показатель, в конце прошлого года прогнозируемый правительством на 2021 год (3,2%).

Следующее примечательное обстоятельство – резкий рост собираемости налогов. Мы поинтересовались у председателя Комитета госдоходов Эдуарда Ованнисяна, как они намерены собрать в 2024 году примерно на 700 млрд драмов больше налогов, чем было собрано в прошлом году.

«Поживем – увидим, все зависит от грядущих экономических развитий. То, что собираемость будет расти и довольно высокими темпами, я просто уверен», - сказал Ованнисян.

На вопрос Радио Азатутюн, в результате чего увеличится собираемость налогов – в результате экономического роста или борьбы с тенью, глава Комитета госдоходов ответил: «И того, и другого. Как вы знаете, повод для этого вопроса был, мы его затронули, рост налоговых поступлений, естественно, связан с двумя упомянутыми вами факторами. Налоговая нагрузка в некоторых сферах, может увеличиться, могут быть внесены изменения, и в результате всего этого также может снизиться».

По мнению экономиста Ваагна Хачатряна, только такой высокий экономический рост может позволить существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в Армении, но для достижения такого успеха правительство должно провести радикальные реформы.

«Первые сигналы адресованы всем, особенно представителям бизнеса, что будет продолжена та политика, которую правительство проводило в 2018-2019 годах. Оставим в стороне 2020 год, это был особенный год, в 2021 году [правительство] также собирается это делать, а это означает просто свободу, возможность действовать свободно, исключение покровительства, конкурентные условия, которые приведут к собираемости налогов. Посмотрим, то, что происходит в этом году, уже чувствуется. В 2021 году уже даже в абсолютных цифрах по темпам 2019 года сбирается больше налогов. Только есть одна проблема, которую правительство должно суметь решить. Это в основном та проблема, которую не удалось решить за три года. Это институциональные реформы, то есть проблема становления государственных институтов», - подчеркнул Хачатрян.