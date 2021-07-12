Футбол: Сборная Италии стала чемпионом Европы

Основное и дополнительное время матча, который состоялся накануне вечером на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67-я минута).

В серии послематчевых пенальти итальянские футболисты оказались сильнее – 3:2.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили на континентальном первенстве в 1968 году.