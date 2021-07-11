В Грузии скончался телеоператор, жестоко избитый противниками ЛГБТ-сообщества

Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля Лашкарава подвергся нападению радикалов. Противники ЛГБТ-сообщества жестоко избили его возле офиса организации «Сирцхвилиа», недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение на дому.

Согласно распространившейся информации, мертвым молодого мужчину обнаружила его мать. Причины смерти установит экспертиза.

МВД Грузии начало следствие по факту смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо (Александре) Лашкарава. Расследование ведется по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

По обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку «Пирвели» Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек – О.Г. и Ц.Ч.. В качестве меры пресечения суд избрал в их отношении заключение. Сама Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше - до 20 человек.

В рамках расследования дела о беспорядках в ходе гомофобных акций 5 июля в целом задержаны 20 человек. По данным МВД Грузии, от их действий пострадали более 50 журналистов.

«Эхо Кавказа»