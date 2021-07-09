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Политика

Конституционный суд приступил к рассмотрению иска о признании результатов выборов недействительными

Сегодня в Конституционном суде Армении началось рассмотрение объединенного дела об оспаривании результатов досрочных парламентских выборов 20 июня.

Согласно окончательным результатам, подведенным Центральной избирательной комиссией 27 июня, партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на внеочередных выборах получила 53,91% голосов, блок «Айастан» экс-президента Роберта Кочаряна - 21,09%, а ассоциируемый с экс-президентом Сержем Саргсяном блок «Честь имею» - 5,22%. Все три силы будут иметь фракции в парламенте.

Блоки «Айастан» и «Честь имею», а также партии «Зартонк» и «Айоц айреник» оспорили результаты выборов в Конституционном суде. КС решил объединить четыре заявления и рассмотреть их на заседании 9 июля.

Центральная избирательная комиссия участвует в судебном процессе в качестве ответчика, а прокуратура, полиция и Комиссия по телевидению и радио – в качестве соответчиков.

Партия «Гражданский договор» по собственному заявлению привлечена в качестве третьей стороны.

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