Люди должны увидеть новое качество защиты правопорядка на улицах столицы – Пашинян

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который 8 июля вместе с начальником полиции Ваге Казаряном посетил полк патрульной полиции и до выхода на службу служащих новой патрульной службы присутствовал на строевом смотре.

«Это одна из важнейших реформ нашего правительства, которая вписывается в логику реформы полиции. Однако на самом деле мы должны рассматривать это в более широком контексте: в логике правопорядка, в логике отношений между государством и гражданином, между полицией и гражданином, в логике реформ», - заявил и.о. премьер-министра.

Пашинян заметил, что гражданин должен видеть, что закон – это явление, которое приходит ему на помощь, поддерживает его, а не создает для него препятствия.

«И вот здесь и должна произойти встреча, взаимопомощь, взаимовыгодность. Каждый гражданин Республики Армения должен видеть и фиксировать, что закон и право, сила государства, сила народной власти, решительность и последовательность являются тем фундаментом, на котором стоит наше государство, на котором стоит наш правопорядок, на котором зиждутся отношения граждан друг с другом и государством», - заявил и.о. главы правительства.