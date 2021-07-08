Более 5 тыс. прививок от коронавируса за сутки: Пашинян призвал не снижать темпов вакцинации

Она подчеркнула, что процесс вакцинации необходимо ускорить.

«На сегодняшний день сделано 97 711 прививок. Вчера у нас было 5 416 прививок в день, это неплохой показатель, мы должны поддерживать этот темп роста. Учитывая то, что две-три недели назад мы вакцинировали до 2 тысяч человек в день, то темп роста уже заметен», - заявила и.о. министра здравоохранения.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посчитал это рекордным показателем. «Вчера в Армении был рекордный показатель вакцинации за один день. Этот показатель не должен снижаться, по крайней мере, он должен оставаться на том же уровне, потому что, если он останется на том же уровне, мы сможем выйти на запланированный нами показатель до конца года», - сказал Пашинян.

Отметим, что в настоящее время в Армении используются три вида вакцины: российская вакцина «Спутник V», британо-шведская «АстраЗенека» и китайская «Коронавак». Исполняющий обязанности министра здравоохранения сегодня еще раз подчеркнула, что все три вакцины открыты для всех: люди могут сами выбирать, какой вакциной они хотят вакцинироваться.

«Мы ежедневно работаем над импортом в Армению других версий вакцины», - сказала Аванесян.

Отметим, что, по данным Минздрава, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 186, достигнув 225 987. За сутки от коронавируса в стране скончались еще пять человек. Общее число смертей от коронавируса с начала эпидемии - 4 536.