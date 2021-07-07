В Армении опровергли сообщения об обстреле азербайджанских позиций на Тавушском направлении

«Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, сообщив, что 7 июля в районе 13:40 армянские ВС обстреливали приграничные азербайджанские позиции на Тавушском направлении. Данная информация не соответствует действительности. Вооруженные силы Армении не нарушали режима прекращения огня», - говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны Армении.