Партия «Гражданский договор» привлечена в качестве третьей стороны по делу об оспаривании результатов выборов в Конституционном суде

Об этом сообщает и.о. министра юстиции Рустам Бадасян.
«Правовая позиция «Гражданского договора» по поданным заявлениям будет представлена в ближайшее время», - написал Бадасян в Facebook.
Партия «Гражданский договор» на основании собственного заявления была привлечена в качестве третьей стороны по объединенному делу об оспаривании результатов досрочных парламентских выборов 20 июня.
Об этом сообщает и.о. министра юстиции Рустам Бадасян.
«Правовая позиция «Гражданского договора» по поданным заявлениям будет представлена в ближайшее время», - написал Бадасян в Facebook.
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