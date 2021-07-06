Арабская компания «Масдар» построит в Армении солнечную станцию мощностью в 200 МВт

Как сообщает Фонд государственных интересов Армении (Armenian National Interests Fund, ANIF), в международном тендере, объявленном правительством Армении, «Масдар» первоначально предложила тариф в 0,0299 долларов США за кВтч. Во время тендера компания предложила окончательный тариф 0,0290 долларов США за кВтч.

Солнечная станция мощностью в 200 МВт будет строиться в общинах Талин и Даштадем Арагацотнской области, где солнечное излучение достаточно благоприятно для таких проектов, а территория неблагоприятна с точки зрения сельскохозяйственного использования.

Проект будет состоять из нескольких этапов: проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация. «Масдар» и Фонд государственных интересов Армении будут владеть соответственно 85% и 15% акций совместной компании.

Директор компании «Масдар» Мухаммад Ал Рамаи сказал: «С признания победителем тендера на установку в Армении промышленной солнечной фотовольтной станции начинается новый и интересный этап сотрудничества между нами и нашими партнерами ANIF и правительством Республики Армения. Это важная страница на пути Армении к чистой энергии. Дешевая солнечная энергия поможет стимулировать новые отрасли, создавать рабочие места и привести страну к процветающему и по настоящему устойчивому будущему. «Масдар» гордится тем, что поддерживает Армению в достижении ее амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии».

Директор ANIF Давид Папазян, в свою очередь, отметил: «Для реализации этой программы мы на всех уровнях проделали большую работу. Кажется, мы годами работали над реализацией этого процесса. В то же время мы понимаем, что это самая крупная инвестиция в зеленую экономику, одна из крупнейших в истории современной Армении. Мы горды тем, что на этом важнейшем пути диверсификации энергетических источников Армении и развития возобновляемой энергетики у нас есть такой партнер, как «Масдар»».

Компания инвестирует около 174 млн долларов США. В рамках проекта будет построена новая подстанция. Солнечная станция будет построена на площади около 500 гектаров, будет создано множество непосредственных и косвенных рабочих мест.

Тендер проводился в рамках официального соглашения, подписанного компанией «Масдар» и ANIF в ноябре 2019 года о развитии проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 400 МВт. В рамках программы продолжаются обсуждения, касающиеся установки и следующей электростанции мощностью в 200 МВт.