Пашинян направил поздравительное послание Назарбаеву по случаю дня рождения

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении, говорится:

«Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что Ваш богатый опыт многолетней политической деятельности, мудрость и целеустремленность будут и впредь способствовать процветанию дружественного Казахстана.

Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия между Арменией и Казахстаном по всем направлениям, что всецело отвечает интересам народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Казахстана – мира и процветания».