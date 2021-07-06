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Пашинян направил поздравительное послание Назарбаеву по случаю дня рождения

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю дня его рождения.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении, говорится:

«Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что Ваш богатый опыт многолетней политической деятельности, мудрость и целеустремленность будут и впредь способствовать процветанию дружественного Казахстана.

Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия между Арменией и Казахстаном по всем направлениям, что всецело отвечает интересам народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Казахстана – мира и процветания».

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