Пашинян направил поздравительное послание Назарбаеву по случаю дня рождения

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении, говорится:
«Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что Ваш богатый опыт многолетней политической деятельности, мудрость и целеустремленность будут и впредь способствовать процветанию дружественного Казахстана.
Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия между Арменией и Казахстаном по всем направлениям, что всецело отвечает интересам народов наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Казахстана – мира и процветания».
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