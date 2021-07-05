COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался один пациент

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 67 и сейчас составляет 217 198.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 527.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1101 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 780, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 205 632 (3 907 за сутки).

По данным Минздрава, по состоянию на 4 июля в Армении проведено 88 164 вакцинации (первая доза - 66 491; вторая доза - 21 673).