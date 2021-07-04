Футбол: На Евро-2020 определились полуфиналисты

7 июля в полуфинале Англия сыграет с Данией. Днем ранее встретятся Испания и Италия.
Оба полуфинала пройдут в Лондоне. Финал Евро-2020 также пройдет в Лондоне 11 июля.
Сборная Англии в Риме разгромила Украину со счетом 4:0 и вслед за Испанией, Италией и Данией вышла в полуфинал.
7 июля в полуфинале Англия сыграет с Данией. Днем ранее встретятся Испания и Италия.
Оба полуфинала пройдут в Лондоне. Финал Евро-2020 также пройдет в Лондоне 11 июля.
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