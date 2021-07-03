В числе других вопросов Путин и Макрон обсудили Карабах

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора обстоятельно был рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах.

В числе других международных вопросов российский и французский лидеры также обсудили Нагорный Карабах.

Так, согласно сообщению, Владимир Путин информировал о ходе реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остаётся стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что стороны условились о продолжении контактов.