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Политика

Арсен Торосян освобожден от должности руководителя аппарата премьер-министра, на этот пост назначен Араик Арутюнян

Арсен Торосян

Сегодняшним решением исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна Арсен Торосян освобожден от должности руководителя аппарата премьер-министра.

Напомним, что Арсен Торосян был освобожден от должности министра здравоохранения в январе этого года. Никол Пашинян заявил, что система государственного управления нуждается в рестарте, которая должна начаться с аппарата премьер-министра, после чего 18 января Пашинян освободил Эдуарда Агаджаняна от должности руководителя аппарата и назначил на эту должность Арсена Торосяна.

Другим решением премьер-министра сегодня бывший министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян освобожден от должности главного советника премьер-министра, которую он занимал с ноября 2020 года, и назначен руководителем аппарата премьер-министра.

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