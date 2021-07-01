Арсен Торосян освобожден от должности руководителя аппарата премьер-министра, на этот пост назначен Араик Арутюнян

Напомним, что Арсен Торосян был освобожден от должности министра здравоохранения в январе этого года. Никол Пашинян заявил, что система государственного управления нуждается в рестарте, которая должна начаться с аппарата премьер-министра, после чего 18 января Пашинян освободил Эдуарда Агаджаняна от должности руководителя аппарата и назначил на эту должность Арсена Торосяна.

Другим решением премьер-министра сегодня бывший министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян освобожден от должности главного советника премьер-министра, которую он занимал с ноября 2020 года, и назначен руководителем аппарата премьер-министра.