В Карабахе выразили благодарность в связи с резолюцией о признании, принятой Сенатом американского штата Нью-Джерси

Об этом на своей странице в Facebook накануне сообщил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«От имени народа Арцаха и от себя лично выражаю искреннюю благодарность Армянскому национальному комитету Америки и сенатору Джозефу Лагану за проделанную целенаправленную работу.

Альтернативы международному признанию права народа Республики Арцах на самоопределение нет и мы продолжим нашу упорную борьбу за достижение этой цели», - заявил он․