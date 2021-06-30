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Карабах

Россия и Турция продолжат координировать усилия для нормализации отношений между Ереваном и Баку – Лавров

Главы МИД РФ и Турции, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Анталья, Турция, 30 июня 2021 г.

Россия и Турция будут и в дальнейшем координировать усилия для содействия Баку и Еревану в нормализации отношений.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье, передают российские СМИ.

По словам Лаврова, Москва и Анкара условились продолжать тесно координировать усилия в содействии Баку и Еревану в решении «практических вопросов нормализации отношений с акцентом на укрепление мер доверия».

Лавров отметил, что Москва удовлетворена деятельностью российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«Мы удовлетворены тем, как функционирует в Агдамском районе Азербайджана совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и обменялись мнениями о конкретной обстановке на земле», - сказал Лавров.

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