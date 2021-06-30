Путин: Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха, Путин сказал: «Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался: ни Армения, ни Азербайджан, ни, тем более, жители Нагорного Карабаха, потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, имея в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Нагорном Карабахе, в высшей степени нуждаются, потому что жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это мы прекрасно понимаем. Это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана».

Отметив, что проблем накопилось действительно много, российский лидер выделил вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры.

«Существуют вопросы, связанные с размежеванием границы, с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном особенно там, где государственной границы по существу никогда и не было. Это была административная граница между союзными республиками. Мы сейчас находимся в процессе этой работы. Мы создали специальную трехстороннюю группу. Это Россия, Азербайджан и Армения. И мы сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. Бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. Мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями», - заключил Путин.