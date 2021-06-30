Ален Симонян – Кочаряну: Парламент избран сроком на 5 лет, делать другой прогноз неверно

Новый парламент избран на предусмотренный Конституцией 5-летний срок, и оснований для других прогнозов нет. Так отреагировал вице-спикер действующего Национального собрания Ален Симонян на вчерашнее заявление второго президента Армении Роберта Кочаряна о том, что новые выборы в парламент, вероятно, состоятся уже через 1,5 года.

«Парламент избран сроком на 5 лет, и делать какой-либо другой прогноз, думаю, неверно. Что касается того, разрешен кризис или нет, то я считаю, что гражданин Армении по своей части свой кризис разрешил, и его [Кочаряна] оценки основаны исключительно на его желаниях и представлениях», - сказал Симонян.

Экс-президент Роберт Кочарян на первом общем собрании блока «Айастан», занявшего на внеочередных выборах второе место и получившего 29 мест в новом парламенте, заявил, что внутриполитический кризис в Армении этими парламентскими выборами преодолен не был, и они будут бороться, чтобы преодолеть его.

«Кризис не мог быть разрешен, потому что у власти осталась та же команда, которая вызвала кризис. По сути, то, для чего были организованы эти внеочередные выборы, не послужило этой цели. У власти осталась та же правительственная команда, поэтому причина кризиса не устранена», - сказал Кочарян.

Экс-президент, который ранее намекнул, что не видит себя в парламенте, вчера не уточнил, возьмет мандат или нет.

«Он оскорбляет людей, обвиняет их в том, что они его не избрали , различными формулировками пытается унизить те 700 тысяч человек, которые пошли и проголосовали за партию «Гражданский договор». С одной стороны, он объясняет, за что они проголосовали, с другой стороны, они обращаются в Конституционный суд с требованием признать результаты недействительным. Одно противоречит другому: если ты объясняешь, приводишь какие-то 4 пункта, объясняешь, кто избрал и прочее, то почему обращаешься в Конституционный суд? Одним словом, они в хаотичном состоянии, думаю, еще долго будут в таком состоянии», - подчеркнул Ален Симонян.