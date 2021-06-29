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Политика

По словам Кочаряна, кризис не разрешен, через полтора года, вероятно, будут новые выборы

Роберт Кочарян

По словам лидера оппозиционного блока «Айастан» («Армения»), второго президента Роберта Кочаряна, кризис в стране внеочередными выборами разрешен не был.

Более того, по его словам, новые внеочередные выборы, вероятно, состоятся уже через полтора года.

«Кризис не может быть урегулирован, потому что у власти осталась та же команда, которая вызвала кризис. По сути, то, для чего были организованы эти внеочередные выборы, не послужило этой цели. У власти осталась та же правительственная команда, поэтому причина кризиса не устранена», - заявил Кочарян сегодня на первом общем собрании блока.

По его словам, причины поражения в войне, потери Шуши и Гадрута в Карабахе и большого количества жертв не раскрыты, а без ответов на все эти вопросы в Армении невозможно жить гармоничной внутриполитической жизнью.

«Фактически, мы остаемся в кризисе, и блок «Айастан» - это политическая сила, которая будет бороться за окончательное преодоление этого кризиса», - заявил он, выразив убежденность в том, что, не поменяв стиль работы и банк кадров, нынешняя власть не сможет добиться результатов, что и приведет к новым внеочередным выборам.

«Они озлоблены, они будут продолжать новые преследования, я уверен, что это обязательно приведет к новым внеочередным выборам», - подчеркнул Роберт Кочарян.

По результатам внеочередных выборов 20 июня блок «Айастан» получил возможность сформировать вторую по численности фракцию в парламенте, состоящую из 29 мест.

У победившей на выборах партии «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в новом парламенте будет 71 мандат.

У другого оппозиционного блока «Честь имею», который ассоциируется с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, в парламенте восьмого созыва будет 7 мандатов.

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