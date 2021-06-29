По словам Кочаряна, кризис не разрешен, через полтора года, вероятно, будут новые выборы

Более того, по его словам, новые внеочередные выборы, вероятно, состоятся уже через полтора года.

«Кризис не может быть урегулирован, потому что у власти осталась та же команда, которая вызвала кризис. По сути, то, для чего были организованы эти внеочередные выборы, не послужило этой цели. У власти осталась та же правительственная команда, поэтому причина кризиса не устранена», - заявил Кочарян сегодня на первом общем собрании блока.

По его словам, причины поражения в войне, потери Шуши и Гадрута в Карабахе и большого количества жертв не раскрыты, а без ответов на все эти вопросы в Армении невозможно жить гармоничной внутриполитической жизнью.

«Фактически, мы остаемся в кризисе, и блок «Айастан» - это политическая сила, которая будет бороться за окончательное преодоление этого кризиса», - заявил он, выразив убежденность в том, что, не поменяв стиль работы и банк кадров, нынешняя власть не сможет добиться результатов, что и приведет к новым внеочередным выборам.

«Они озлоблены, они будут продолжать новые преследования, я уверен, что это обязательно приведет к новым внеочередным выборам», - подчеркнул Роберт Кочарян.

По результатам внеочередных выборов 20 июня блок «Айастан» получил возможность сформировать вторую по численности фракцию в парламенте, состоящую из 29 мест.

У победившей на выборах партии «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в новом парламенте будет 71 мандат.

У другого оппозиционного блока «Честь имею», который ассоциируется с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, в парламенте восьмого созыва будет 7 мандатов.