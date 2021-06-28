Айк Марутян не собирается уходить в отставку – пресс-секретарь мэрии

«Мэр Еревана вместе со своей командой продолжает активно работать, продолжает реализовывать мандат, данный ереванцами в сентябре 2018 года. Мандат был дан ереванцами сроком на пять лет», - сказал Карапетян.

Советник исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна Араик Арутюнян вчера заявил, что «мэр Еревана Айк Марутян на выборах «явно не выразил поддержки «Гражданскому договору» и в этом случае необходимо решение, от которого город не пострадает».

Арутюнян в эфире Радио Азатутюн также сказал, что голосование, в результате которого Марутян стал мэром Еревана, во многом было за ту силу, которая теперь во второй раз сформирует правительство. «На данный момент у нас нет никаких обсуждений, связанных с мэром. Я могу это четко сказать. Мы должны понять, как поступить в такой ситуации, чтобы принять решения по этому вопросу внутри политической силы, но чтобы город и городская власть от этого не пострадали», - сказал он.

«Честно говоря, мне не понравилось то, что сказал Араик Арутюнян, потому что это не внутрипартийный вопрос, и они просто должны уважать голос народа», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказала член столичного Совета старейшин Изабелла Абгарян.

Абгарян, покинувшая правящую фракцию «Мой шаг» Совета старейшин в ноябре 2020 года, подчеркнула, что в этом вопросе интересы партии не должны ставиться выше. «Мэра избрали ереванцы. Не будем забывать о независимости органов местного самоуправления. Наш список возглавлял Айк Марутян, а не Никол Пашинян, и ереванцы отдали свои голоса за Айка Марутяна и его программу, которую он реализует. И я думаю, что будет несправедливо по отношению к ереванцам, если партия примет партийное решение. В «Гражданском договоре», непонятно почему, думают, что преданность человека заключается в том, чтобы повесить на стену портрет Никола Пашиняна и высказать безоговорочную поддержку... Но они не думают, что тот человек, который своей работой приносит пользу политической силе и действительно реализует революционную повестку, является действительно преданным», - сказала член Совета старейшин Еревана.

В любом случае вопрос мэра Еревана должен решать Совет старейшин, подчеркнул председатель Союза общин Армении Эмин Ерицян. «Никто извне не может вносить изменения, если это не решено Советом старейшин», - сказал он.

Айк Марутян, с 2018 года являющийся членом партии «Гражданский договор», перед последними досрочными выборами в Национальное собрание Армении заявил: «Меня не интересуют выборы, я, опустив голову, занят своей работой».

На заседании Совета старейшин 22 июня Марутян поздравил граждан с «проведением свободных, прозрачных выборов без потрясений».

О его напряженных отношениях с правящей командой пресса пишет уже несколько месяцев подряд. Однако сам мэр лично никогда не комментировал эти слухи.