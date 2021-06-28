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Политика

Араик Арутюнян: Мне очень жаль, что Марутян не поддержал «Гражданский договор»

«В настоящее время идут обсуждения, и никаких решений пока не принято, одно могу сказать, что я не пойду в парламент, а останусь в исполнительной власти», - заявил главный советник премьер-министра Араик Арутюнян в беседе с Азатутюн ТВ в рамках воскресной аналитической программы.

По словам Арутюняна, обсуждения о будущих позициях других членов партии еще продолжаются. Он также прокомментировал разговоры о том, что правящая партия недовольна мэром Еревана Айком Марутяном.

Ниже приводим отрывок из интервью:

Азатутюн ТВ: - Есть ли в партии определенное мнение о мэре Еревана Айке Марутяне? Говорят, что вы недовольны его работой, что собираетесь выдвинуть Тиграна Авиняна...

Араик Арутюнян: - Мне очень жаль, что господин Марутян проявил такое отношение перед выборами, поскольку мэр, выдвинутый «Гражданским договором» и «Моим шагом», во время предвыборной кампании не выразил публичной поддержки «Гражданскому договору». Я сожалею об этом, потому что голосование, в результате которого господин Марутян стал мэром Еревана, во многом было за ту силу, которая теперь во второй раз сформирует правительство.

На данный момент у нас нет никаких обсуждений, связанных с мэром, я могу это четко сказать.

Азатутюн ТВ: - То есть, сформировалось четкое отношение.

Араик Арутюнян: - Да, у партийцев такое же отношение, мы должны понять, как поступить в такой ситуации, чтобы принять решения по этому вопросу внутри политической силы, но чтобы город и городская власть от этого не пострадали.

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