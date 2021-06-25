Шармазанов: Серж Саргсян говорил о результате, что Пашинян победил, но также говорил о репрессиях

По мнению некоторых политических комментаторов, вступивший в эту избирательную кампанию третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян, в интервью «Би-би-си» признал победу Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах. Однако, по словам пресс-секретаря возглавляемой Саргсяном партии, поддерживаемый экс-президентом блок «Честь имею» четко заявил, что результаты выборов неприемлемы.

«Серж Саргсян сказал о результате, что по результатам он победил, но как победил? После этого Серж Саргсян говорит о репрессиях, о том, что на протяжении всей политической кампании власть использовала механизм репрессий, политических сфабрикованных уголовных дел, в том числе также против членов нашего блока. Поэтому преподносить эти выборы как выражение демократической, свободной воли народа Армении, конечно, нельзя, и это очень четко написано в заявлении блока «Честь имею». Даже если это победа, это пиррова победа», - сказал Эдуард Шармазанов.

По мнению политического комментатора Армена Багдасаряна, в последнем интервью Серж Саргсян признал не только результаты выборов. «Во-первых, я думаю, что у Сержа Саргсяна не было столь серьезных оснований утверждать обратное, он не мог сказать, что Никол Пашинян не победил на выборах. И да, он, фактически, также говорит, что Никол Пашинян победил Роберта Кочаряна. Мы увидели довольно напряженную, подпольную, но довольно напряженную борьбу между двумя бывшими президентами». – сказал Багдасарян.

Республиканец Эдуард Шармазанов не согласен с звучащими комментариями, но и не конкретизирует, кого имел в виду Серж Саргсян, когда критиковал оппозиционеров, решивших принять участие в выборах, в результате чего и возглавляемая Саргсяном сила была вынуждена войти в предвыборную борьбу.

«Всем тем, кто думал, что выборами можно достичь смены власти в Армении в условиях этой капитулянтской и лживой власти, жизнь показала, что мы были правы, они ошиблись», - сказал пресс-секретарь РПА.

На замечание о том, что второй президент Роберт Кочарян тоже считал, что смены власти можно добиться путем выборов, и вопрос, относилась ли к нему критика Саргсяна, Шармазанов ответил: «Я не хочу называть ничье имя, но если вы считаете, что человек не ошибается, я так не думаю, человек может ошибаться. В наших словах нет обвинения в адрес кого-либо, есть констатация факта. Да, мы были против выборов, мы четко заявили, что проводить выборы в подобных условиях неправильно, потому что тот, кто сфальсифицировал войну, сфальсифицирует и выборы».

Хотя блок «Честь имею» во главе с Артуром Ванецяном назвал выборы «позорными», по словам Шармазанова, в блоке «Честь имею» пока не решили, будут ли оспаривать результаты выборов в Конституционном суде. Нет в блоке и окончательного решения о том, брать или не брать мандаты.