Серж Саргсян: Да, Пашинян победил на выборах

«Да, я считаю, что он победил на выборах», - заявил третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян в интервью российской службе «Би-би-си», признав победу Никола Пашиняна на последних внеочередных парламентских выборах. Одновременно он намекнул, что оппоненты Пашиняна потерпели поражение из-за собственных просчетов.

«Мы всегда говорили, что в стране, где есть множество проблем, часть которой оккупирована соседом, многие солдаты и офицеры которой все еще находятся в плену, где еще не преданы земле тела всех павших солдат, вообще проводить выборы неправильно. Однако, к сожалению, в этом вопросе оппозиция не пришла к единому мнению, и многие, исходя из своих личных представлений, решили пойти на выборы. И мы вынужденно приняли участие», - сказал бывший президент.

После поражения в 44-дневной войне Республиканская партия Саргсяна в альянсе, состоявшем из 17 партий, проводила уличные акции протеста, требуя передачи власти переходному правительству во главе с Вазгеном Манукяном и проведения выборов спустя год. На протяжении месяцев этот оппозиционный альянс отвергал идею внеочередных выборов под руководством Пашиняна. Однако в январе этого года второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что если выборы все же будут организованы, он примет в них участие и победит.

«Если эти люди не понимают, что в этих условиях выборы опасны для страны, и, тем не менее, пойдут на этот шаг, не думаю, что будет правильно оставить их на выборах один на один с общественностью. Поэтому, да, мы примем участие и победим», - сказал Кочарян.

Серж Саргсян в интервью не уточнил, кому адресован его упрек – Кочаряну или другим оппозиционным силам.