За прошедшие сутки от коронавируса в Армении смертей не зафиксировано

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 111 и сейчас составляет 216 423.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении смертей не зафиксировано. Отметим, что общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии – 4 505.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1096 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 611, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 167 466 (3 724 за сутки).