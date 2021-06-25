Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили Карабах

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, помимо других вопросов, оба лидера также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», - в частности, говорится в сообщении.