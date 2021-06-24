В результате пересчета на 4 избирательных участках изменений в голосовании в пользу кандидатов не зафиксировано

Голоса в общей сложности на 16 избирательных участках были пересчитаны, в результате чего изменений количества голосов, отданных за кандидатов, не зафиксировано на 4 избирательных участках, на одном из которых не зафиксировано изменений вообще никаких данных.

В результате других пересчетов на избирательных участках были зафиксированы некоторые изменения: уменьшение голосов за «Гражданский договор» на 5, на 2 голоса у блока «Честь имею», 2 голоса добавлены к ППА, 2 голоса к Национальному консервативному движению «5165», на 2 голоса уменьшились голоса блока «Айастан».