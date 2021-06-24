Правительство Армении продлило срок запрета на импорт турецких товаров еще на 6 месяцев

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании кабмина, передает «Арменпресс».

Согласно обоснованию проекта, запрет на ввоз товаров турецкого происхождения не только накладывает экономические санкции на Турцию, но и с точки зрения безопасности страны прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников.

«Следует подчеркнуть, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС могут в одностороннем порядке применять нетарифные меры в торговле с третьими странами в соответствии с порядком, изложенным в Приложении 7 к Договору. Соответственно, временная мера действует в течение 6 месяцев с даты ее введения.

Цель проекта - предотвратить проникновение различных угроз посредством импорта товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», - говорится в обосновании.