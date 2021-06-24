В Армении заявили о зафиксированном беспрецедентном количестве рабочих мест

Об этом в начале сегодняшнего заседания правительства заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

Председатель Комитета государственных доходов Эдуард Ованнесян сообщил, что количество заявленных рабочих мест в мае 2021 года составило 635 тысяч. «Это беспрецедентный показатель, превышающий самый высокий показатель, зафиксированный в сентябре 2020 года - 632 тысяч человек», - заявил он.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что по сравнению с маем 2018 года фонд заработной платы в Армении увеличился на 38 млрд драмов (около 19 млн долларов), или на 39%. «Средняя заработная плата увеличилась на 35 714 драмов или 20,2%», - сказал он.

Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что в строительном секторе наблюдается экономический рост, что, в свою очередь, привело к увеличению количества рабочих мест. «У нас также есть медленный, но стабильный рост и в туристическом секторе. В следующем по величине сегменте общественного питания также наблюдается рост рабочих мест», - отметил и.о. премьер-министра.