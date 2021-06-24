«Торосян, наверное, думает, что главы общин являются придатком правительства. Это ужасно» - Ваан Мовсисян

Вопрос целесообразности продолжения или прекращения полномочий глав общин должен решать не Арсен Торосян, этот вопрос решает гражданин своим голосом, заявил председатель Союза финансистов общин Ваан Мовсисян, выразив недоумение в связи с последним фейсбуковским постом главы аппарата исполняющего обязанности премьер-министра.

«Это невзвешенное, непросчитанное, необдуманное заявление, призыв или пост», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Мовсисян.

Через несколько часов после констатации победы Пашиняна на выборах Торосян написал в Facebook: «Результаты сегодняшних внеочередных парламентских выборов для некоторых глав общин, в особенности для тех, кто были включены в пропорциональные списки различных политических сил, должны стать сигналом к продолжению или прекращению их дальнейших полномочий».

«Решать этот вопрос должен не Арсен Торосян, а народ», - возразил Ваан Мовсисян.

Пост Торосяна вызвал резкую реакцию в Facebook и был воспринят как сигнал к сведению счетов победившей силы с главами общин, включенными в списки соперничавших команд.

Главы общин входят как в избирательный список возглавляемой Николом Пашиняном партии, так и в избирательные списки блоков, возглавляемых и поддерживаемых его оппонентами – вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Уже третий день Торосян не объясняет, кому и какие сигналы он подал этим постом. Это угроза или призыв? Вместо него объяснения дают его однопартийцы.

Председатель правления партии «Гражданский договор» Сурен Папикян в эфире Общественного телевидения заявил, что это заявление относится к нарушившим закон главам общин, которые использовали административный ресурс на выборах.

«Это заявление звучит для всех тех, кто в обход своих полномочий использовал административный ресурс и пытался заставить людей, пытался совершить насилие над их волей, это касается их», - заверил Папикян.

Находятся ли главы общин, включенные в избирательный список правящей силы, в списке адресатов этого поста, тем более что обвинения в использовании административного ресурса больше всего звучали в адрес власти? В ответ на этот вопрос Сурен Папикян имен не назвал.

«Это не так, что руки государственной власти свободны и она может делать что угодно, потому что более высокий в иерархии правовой акт, которым является Европейская хартия местного самоуправления, во всяком случае, ограничивает эти взаимоотношения», - сказал председатель правления «Гражданского договора».

Срок полномочий глав общин, независимо от политических взглядов, регулируется законом, а не усмотрением представителей правительства. Арсену Торосяну, видимо, показалось, что органы местного самоуправления являются придатком правительства, заметил Ваан Мовсисян.

Он счел недопустимым вмешательство в управление общинами. Если главы общин совершили уголовно наказуемое деяние, это дело правоохранительных органов, а если плохо управляли, жители своими голосами их уволят, сказал Мовсисян.

«Он [Торосян - ред.] все еще, наверное, продолжает думать, что местное самоуправление является продолжением или придатком системы государственного управления. И если, скажем, в системе государственного управления произошли политические изменения, то эти политические изменения должны автоматически продолжиться и на местном уровне. Это ужасно, я не хочу думать, что он так думает, - отметил Мовсисян, добавив: - Потому что это основа демократии».

Еще за несколько месяцев до выборов в отношении мэров городов Мегри, Сисиан и Горис были возбуждены уголовные дела. Кикие выводы они сделали из поста члена команды Пашиняна, мэры сказать не пожелали. Мэр Мегри Мхитар Закарян сказал, что прочитал это заявление и не хочет его комментировать, а мэр Гориса Аруш Арушанян сказал, что ко всем вопросам обратится черед два дня на пресс-конференции. «Отвечу на все вопросы», - пообещал он.

Мэр города Масис Давид Амбарцумян был включен в список поддерживаемого Сержем Саргсяном блока «Честь имею». Здесь также с большим перевесом голосов лидирует «Гражданский договор». На втором месте блок «Честь имею», на третьем - блок «Айастан». Давид Амбарцумян на телефонные звонки не ответил.

Арсен Торосян также был недоступен.