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Политика

«Торосян, наверное, думает, что главы общин являются придатком правительства. Это ужасно» - Ваан Мовсисян

Руководитель аппарата исполняющего обязанности премьер-министра Арсен Торосян

Вопрос целесообразности продолжения или прекращения полномочий глав общин должен решать не Арсен Торосян, этот вопрос решает гражданин своим голосом, заявил председатель Союза финансистов общин Ваан Мовсисян, выразив недоумение в связи с последним фейсбуковским постом главы аппарата исполняющего обязанности премьер-министра.

«Это невзвешенное, непросчитанное, необдуманное заявление, призыв или пост», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Мовсисян.

Через несколько часов после констатации победы Пашиняна на выборах Торосян написал в Facebook: «Результаты сегодняшних внеочередных парламентских выборов для некоторых глав общин, в особенности для тех, кто были включены в пропорциональные списки различных политических сил, должны стать сигналом к продолжению или прекращению их дальнейших полномочий».

«Решать этот вопрос должен не Арсен Торосян, а народ», - возразил Ваан Мовсисян.

Пост Торосяна вызвал резкую реакцию в Facebook и был воспринят как сигнал к сведению счетов победившей силы с главами общин, включенными в списки соперничавших команд.

Главы общин входят как в избирательный список возглавляемой Николом Пашиняном партии, так и в избирательные списки блоков, возглавляемых и поддерживаемых его оппонентами – вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Уже третий день Торосян не объясняет, кому и какие сигналы он подал этим постом. Это угроза или призыв? Вместо него объяснения дают его однопартийцы.

Председатель правления партии «Гражданский договор» Сурен Папикян в эфире Общественного телевидения заявил, что это заявление относится к нарушившим закон главам общин, которые использовали административный ресурс на выборах.

«Это заявление звучит для всех тех, кто в обход своих полномочий использовал административный ресурс и пытался заставить людей, пытался совершить насилие над их волей, это касается их», - заверил Папикян.

Находятся ли главы общин, включенные в избирательный список правящей силы, в списке адресатов этого поста, тем более что обвинения в использовании административного ресурса больше всего звучали в адрес власти? В ответ на этот вопрос Сурен Папикян имен не назвал.

«Это не так, что руки государственной власти свободны и она может делать что угодно, потому что более высокий в иерархии правовой акт, которым является Европейская хартия местного самоуправления, во всяком случае, ограничивает эти взаимоотношения», - сказал председатель правления «Гражданского договора».

Срок полномочий глав общин, независимо от политических взглядов, регулируется законом, а не усмотрением представителей правительства. Арсену Торосяну, видимо, показалось, что органы местного самоуправления являются придатком правительства, заметил Ваан Мовсисян.

Он счел недопустимым вмешательство в управление общинами. Если главы общин совершили уголовно наказуемое деяние, это дело правоохранительных органов, а если плохо управляли, жители своими голосами их уволят, сказал Мовсисян.

«Он [Торосян - ред.] все еще, наверное, продолжает думать, что местное самоуправление является продолжением или придатком системы государственного управления. И если, скажем, в системе государственного управления произошли политические изменения, то эти политические изменения должны автоматически продолжиться и на местном уровне. Это ужасно, я не хочу думать, что он так думает, - отметил Мовсисян, добавив: - Потому что это основа демократии».

Еще за несколько месяцев до выборов в отношении мэров городов Мегри, Сисиан и Горис были возбуждены уголовные дела. Кикие выводы они сделали из поста члена команды Пашиняна, мэры сказать не пожелали. Мэр Мегри Мхитар Закарян сказал, что прочитал это заявление и не хочет его комментировать, а мэр Гориса Аруш Арушанян сказал, что ко всем вопросам обратится черед два дня на пресс-конференции. «Отвечу на все вопросы», - пообещал он.

Мэр города Масис Давид Амбарцумян был включен в список поддерживаемого Сержем Саргсяном блока «Честь имею». Здесь также с большим перевесом голосов лидирует «Гражданский договор». На втором месте блок «Честь имею», на третьем - блок «Айастан». Давид Амбарцумян на телефонные звонки не ответил.

Арсен Торосян также был недоступен.

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