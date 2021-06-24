В результате пересчета голосов на 38 избирательных участках голоса «Гражданского договора» увеличились на 659, блока «Айастан» - на 744

При пересчете присутствовали члены соответствующих участковых избирательных комиссий, доверенные лица партий, участвовавших в выборах, представители СМИ и наблюдатели.

Итоги голосования в общей сложности на 65 избирательных участках были пересчитаны, в результате чего на 27 избирательных участках не было зарегистрировано изменений в количестве голосов, отданных за кандидатов, а на 15 не было зафиксировано изменений вообще никаких данных.

По результатам пересчета на других избирательных участках количество голосов, отданных за партию «Гражданский договор», увеличилось на 659, за блок «Айастан» - на 744, за блок «Имею честь» - на 5, за партию «Процветающая Армения» - на 5, за партию «Суверенная Армения» - на 52, за блок демократов «Ширинян-Бабаджанян» - 52, также на 1-2 голоса увеличилось число голосов еще 4 политических сил.

Количество голосов за Всеармянскую партию «Национально-демократический полюс» уменьшилось на 60, количество голосов за партию «Верелк» - на 19, за блок «Свободная Родина» - на 10, за партию «Справедливая Армения» - на 8 голосов. Количество голосов, отданных еще за 5 политических сил, уменьшилось на 1-2. Количество голосов, отданных за 6 политических сил, не изменилось.

Как сообщили из Центральной избирательной комиссии, 24 июня будут продолжены работы по пересчету голосов в территориальных избирательных комиссиях №9, №34 и №23.