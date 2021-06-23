Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января с. г.» - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры уделили в беседе особое внимание активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как уточнили в Кремле, во время обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Лидеры также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Между тем, согласно тому же источнику, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил сегодня по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении, в том числе касающиеся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе.

«Затронут ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона», - говорится в сообщении МИД РФ.